Delitto Mez, da Amanda Knox un "pensiero positivo" per Sollecito

12:38 - Nonostante le ultime vicende li avessero apparentemente allontanati, Amanda Knox ha "un pensiero positivo" per Raffaele Sollecito. Lo ha riferito lei stessa ai suoi difensori. Con i suoi legali la giovane americana ha esaminato gli ultimi dettagli in vista dell'udienza prevista mercoledì in Cassazione, quando verrà esaminato il suo ricorso e quello dell'ingegnere pugliese contro la condanna inflitta in dalla Corte di Appello di Firenze per l'omicidio di Meredith Kercher.

Sentenza che la Knox attenderà negli Usa dove è tornata dopo essere stata assolta in Appello a Perugia. "Con lei - ha spiegato l'avvocato Luciano Ghirga - abbiamo parlato solo di questioni processuali. Amanda ha infatti voluto sapere come si svolgerà l'udienza. Le abbiamo poi illustrato la linea difensiva".



Negli ultimi giorni l'americana era apparsa tesa e preoccupata in vista del processo. Se la Cassazione dovesse infatti confermare la condanna sarebbero avviate le procedure per la sua estradizione dagli Usa.