Rudy Guede , l 'ivoriano definitivamente condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, ha chiesto la revisione del processo. L'istanza è stata depositata alla Corte d'appello di Firenze dai suoi difensori. La revisione è stata chiesta per quello che i legali considerano un contrasto di giudicati con la sentenza che ha assolto Raffaele Sollecito ed Amanda Knox.

Obiettivo assoluzione - Gli avvocati Tommaso Pietrocarlo e Monica Grossi puntano a ottenere l'assoluzione "per non avere commesso il fatto" del giovane ivoriano, che nel carcere di Viterbo sta scontando 16 anni di reclusione.



Contorto e complicato l'iter giudiziario che ha portato alla condanna di Guede. L'istanza presentata dai legali, una quindicina di pagine, dovrà prima superare il vaglio dell'ammissibilità da parte della Corte d'appello di Firenze. Una decisione al riguardo è attesa non prima della fine del mese. Se la risposta fosse positiva per Guede si celebrerà un nuovo processo.



Il giovane si è sempre proclamato innocente per l'omicidio di Meredith, uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007.