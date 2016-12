Da Perugia ad Assisi, torna la Marcia della Pace: "Cento anni di guerre bastano"

16:43 - In 100mila hanno preso parte alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, con un corteo lungo alcuni chilometri e accompagnato da una grande bandiera con i colori dell'iride. "Cento anni di guerre bastano", il tema scelto per l'edizione 2014. Hanno marciato molti gonfaloni degli enti locali italiani. Tra i marciatori anche la presidente della Camera Laura Boldrini.

La partenza è stata preceduta dal suono di cento esplosioni diffuso dagli altoparlanti. "Cento colpi - ha detto l'organizzatore della Marcia della Pace, Flavio Lotti - che scandiscono cento anni di guerre, con tante stragi che anche oggi ci sono nel mondo. Siamo qui perché non vogliamo più vedere vittime". Riguardo alla partecipazione alla marcia, Lotti ha detto "siamo tantissimi, decine di migliaia".



"La Marcia della Pace è un simbolo e un valore" secondo il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Eros Brega, che ha parlato di "emozioni ed esperienze importanti, che ciascuno di noi porta dentro". "Umbre, ma che vengono anche da tutta Italia, che insieme fanno un cammino in un momento difficile per l'Europa. Quindi credo - ha sottolineato il presidente del consiglio regionale - che sempre di più iniziative come questa possono aiutare ad avvicinare i popoli e a dare un messaggio importante di pace e di speranza nel mondo".



Tra i marciatori anche il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, la vice presidente della Camera, Marina Sereni e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.