Cellulare al volante, via la multa se si dimostra che la telefonata è urgente

Presentando il ricorso la donna si è appellata all'articolo 4 della legge 689/81. La norma stabilisce infatti che "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".



Tuttavia non basta affermare l'urgenza della telefonata, ma questa va documentata e circostanziata. Nel caso della donna a cui è stata tolta la multa, ad esempio, come prova dell'urgenza della telefonata è stato portato il certificato di morte della nonna. La casa di riposo, infatti, aveva chiamato la nipote per avvisare che le condizioni di salute dell'anziana erano rapidamente peggiorate.