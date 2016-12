Assisi, bimbo travolto da porta calcetto durante festa: ricoverato

Un bambino di dieci anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato colpito alla testa da una porta di calcetto che gli è caduta addosso. E' successo in un centro sportivo alle porte di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Il bimbo stava partecipando a una festa di fine anno scolastico con la sua classe, una quinta elementare. Dalla tac sembra che non abbia riportato lesioni serie.