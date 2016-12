foto LaPresse

- A tre settimane dalla ripresa del processo d'appello per il delitto di Perugia, Raffaele Sollecito torna a parlare. In un'intervista al settimanale "Oggi", il programmatore pugliese ha raccontato altri dettagli della sua relazione con l'altra protagonista del giallo, Amanda Knox: descritta dai media come una specie di dea del sesso, Foxy Knoxy era in realtà "inesperta, un po' imbranata... preferiva farsi pettinare i capelli piuttosto che fare altro". Questo il ritratto dipinto da Sollecito, che si rivolge poi alla famiglia di Meredith chiedendo di essere ascoltato: "Datemi la possibilità di parlare con voi - dice Sollecito - so che è difficile, se fosse successo a mia sorella sarei impazzito".Dopo la sentenza di assoluzione, poi annullata dalla Cassazione, si è trasferito a Londra: cerca lavoro e, magari, l'amore. "Ma se non ho una vita come posso condividerla con un'altra persona?". Tornerà presto in Italia: c'è un processo all'orizzonte, e Sollecito vuole difendersi davati alla Corte.