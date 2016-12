Uxoricidio Foligno, arrestato il marito

foto Dal Web Correlati Umbria, cadavere in uno scatolone 13:14 - I carabinieri hanno arrestato Giovanni Miceli, il sessantasettenne accusato di avere ucciso il 17 giugno a Foligno la moglie, abbandonando poi il cadavere in uno scatolone. E' stato bloccato a Roma al termine di complesse indagini. Lo scatolone era stato individuato ai margini di una strada nella zona della Paciana. L'uomo aveva subito fatto perdere le sue tracce. Le indagini si erano comunque concentrate nella zona di Roma - I carabinieri hanno arrestato, il sessantasettenne accusato di avere ucciso il 17 giugno ala moglie, abbandonando poi il cadavere in uno scatolone. E' statoal termine di complesse indagini. Lo scatolone era stato individuato ai margini di una strada nella zona della Paciana. L'uomo aveva subito fatto perdere le sue tracce. Le indagini si erano comunque concentrate nella zona di Roma

La vittima, Olga Dunina, 62 anni, era di nazionalità ucraina e faceva la badante. Sul marito di lei, con alle spalle un precedente matrimonio, si erano concentrati da subito i sospetti degli investigatori. Lui e sua moglie erano noti alla Caritas diocesana di Foligno. L'uomo aveva infatti usufruito della mensa ed era stato aiutato per qualche tempo perché in difficoltà economiche, fino al giugno del 2011. Il 19 luglio la salma della moglie era stata riportata in Ucraina.