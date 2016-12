foto Ansa

11:09

- Tre persone sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di un bombola di gpl avvenuta in un'abitazione a Montefalco (Perugia). Non sono ancora chiare le loro condizioni. Presso la casa interessata dallo scoppio, in località Torrita, sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, la bombola si trovava all'interno dell'abitazione ma non è ancora chiaro perchè sia esplosa.