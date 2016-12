foto Ansa

15:45

- E' morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un bambino di otto anni, caduto ieri sera da un furgone in movimento nei pressi di Gubbio. Il piccolo si trovava sul camioncino, di proprietà della famiglia, su cui era probabilmente salito per gioco. Sembra che all'improvviso il freno a mano abbia ceduto e che il mezzo si sia messo in movimento. Accortosene, il bimbo avrebbe tentato di scendere, sbattendo la testa a terra.