Umbria, cadavere in uno scatolone

foto LaPresse 13:31 - Un cadavere è stato trovato all'interno di uno scatolone lungo la strada tra Spello e Foligno, in Umbria: potrebbe trattarsi, secondo le prime informazioni, del corpo di una donna. I carabinieri hanno portato il cadavere all'istituto di medicina legaledi Perugia: la decisione è stata presa dagli inquirenti per non disperdere alcun elemento. - Un cadavere è stato trovato all'interno di uno scatolone lungo la strada tra Spello e Foligno, in Umbria: potrebbe trattarsi, secondo le prime informazioni, del corpo di una donna. I carabinieri hanno portato il cadavere all'istituto di medicina legaledi Perugia: la decisione è stata presa dagli inquirenti per non disperdere alcun elemento.

Pochissimi i dettagli filtrati dallo stretto riserbo degli investigatori: si sa solo che il cadavere era avvolto in una coperta e il tutto era stato sigillato in un sacco della spazzatura infilato nel cartone. Secondo il medico legale, che ha rilevato diverse ecchimosi su tutto il capo, il corpo è stato abbandonato non più di 48 ore prima del ritrovamento.