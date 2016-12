Foligno, sgozza la ex in pieno centro e si uccide

foto LaPresse Correlati Uccisa in strada 18:09 - Una romena, di 35 anni, Sandita Munteanu, è stata sgozzata in una strada del centro di Foligno, nel Perugino, dal connazionale 43enne, Virgil Murariu, con cui aveva avuto una relazione. Dopo il delitto, scatenato dalla gelosia, il 43enne si è dato alla fuga a bordo della sua auto, intercettata dai cc nei pressi di Terni. Braccato dai militari sul raccordo che conduce all'Autosole, Murariu ha fermato l'auto e si è ucciso con una coltellata al cuore. - Una romena, di 35 anni,, è stata sgozzata in una strada del centro di Foligno, nel Perugino, dal connazionale 43enne,, con cui aveva avuto una relazione. Dopo il delitto, scatenato dalla gelosia, il 43enne si è dato alla fuga a bordo della sua auto, intercettata dai cc nei pressi di Terni. Braccato dai militari sul raccordo che conduce all'Autosole, Murariu ha fermato l'auto e si è ucciso con una coltellata al cuore.

A lanciare l'allarme è stato un passante - L'uomo ha assistito all'omicidio e ha allertato i soccorsi. La donna è stata in pratica sgozzata in mezzo alla strada. "Ho sentito un urlo e il cane abbaiare", ha detto un'anziana che abita nella via dove la straniera è stata uccisa. "Sono corsa fuori - ha aggiunto - e ho visto il corpo". Sembra che uno degli abitanti nella zona abbia visto l'auto del presunto assassino scappare, riuscendo a prendere il numero di targa.



L'omicida, braccato dai carabinieri, si è suicidato - L'auto dell'omicida era stata individuata a Terni dai carabinieri e inseguita sul raccordo per Orte. Giunta allo svincolo di Amelia, forse anche in seguito a un urto con un camion, è stata costretta ad accostare ai lati della strada. A quel punto l'uomo si è colpito al petto con il coltello. E' quindi morto sul colpo. Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.