foto Ansa

13:40

- Contro l'operaio che avrebbe ferito il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, durante gli scontri con la polizia nel corso di una manifestazione per l'Ast, la Procura ha aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di lesioni. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sul fatto che il sindaco sia stato colpito con un ombrello e non con un manganello.