foto Ansa

05:51

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata all'1:50 in Umbria, nel nord della provincia di Perugia, teatro di uno sciame sismico dal 20 aprile. Secondo i rilevamenti, il sisma ha avuto epicentro in prossimità dei comuni di Città di Castello e Montone. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Sono 75 le scosse di terremoto, di magnitudo uguale o superiore a 2, registrate nella zona dall'inizio dello sciame sismico.