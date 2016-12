Omicidio Perugia, trovato morto sospettato

foto LaPresse Correlati Marsciano, 51enne ucciso a bastonate 11:10 - E' stato trovato morto impiccato a un albero vicino a un casolare in una zona boscosa tra Marsciano e Gualdo Cattaneo Francesco Cristofari, di 50 anni, sospettato dell'omicidio di Roberto Burnelli. Il cadavere è stato individuato stamani da carabinieri e volontari non lontano dal casale di famiglia. Gli investigatori ritengono che l'uomo si sia suicidato dopo il delitto. - E' statoa un albero vicino a un casolare in una zona boscosa tra Marsciano e Gualdo Cattaneo, di 50 anni,. Il cadavere è stato individuato stamani da carabinieri e volontari non lontano dal casale di famiglia. Gli investigatori ritengono che l'uomo si sia suicidato dopo il delitto.

L'uomo visto fuggire dal luogo del delitto - Burnelli era stato ucciso ieri mattina nel capannone della sua azienda mentre stava caricando frutta e verdura sul suo furgone per recarsi al mercato. L'omicida gli aveva tagliato la gola dopo averlo probabilmente colpito alla testa con un bastone. A dare l'allarme una sua dipendente, ex moglie del sospettato, che arrivando in azienda aveva sentito un urlo del commerciante e visto scappare l'ex marito. Quest'ultimo si era allontanato con un furgone Fiat Fiorino dell'azienda poi trovato abbandonato nella zona di Gualdo Cattaneo. All'interno diverse tracce di sangue.



I carabinieri del comando provinciale di Perugia avevano quindi avviato una battuta per le ricerche che erano state però ostacolate dalla pioggia e dal vento che avevano interessato tutta la provincia.