Marsciano, 51enne ucciso a bastonate

foto Da video 15:38 - Un uomo, Roberto Burnelli di 51 anni, è stato trovato morto nella sua azienda a Marsciano, nel Perugino: la vittima sarebbe stata uccisa a bastonate e coltellate in un capannone, questa mattina verso le sei. Ricercato l'ex marito di una dipendente dell'imprenditore. - Un uomo, Roberto Burnelli di 51 anni, è stato trovato morto nella sua azienda a Marsciano, nel Perugino: la vittima sarebbe stata uccisa a bastonate e coltellate in un capannone, questa mattina verso le sei. Ricercato l'ex marito di una dipendente dell'imprenditore.

Ricercato ex marito di una dipendente della vittima - I carabinieri stanno cercando l'ex marito di una dipendente dell'imprenditore. Il presunto assassino avrebbe aggredito Burnelli per gelosia, sospettando che la vittima avesse una relazione con la ex moglie. Secondo le testimonianze dei vicini e dei conoscenti Roberto Burnelli era stato minacciato altre volte dal ricercato, descritto come una persona violenta e più volte denunciata anche per motivi economici.



Trovato furgoncino abbandonato - Le indagini sono svolte dai carabinieri di Marsciano che hanno anche organizzato una vasta battuta, anche con un elicottero, in collaborazione con i militari della Compagnia di Todi e del Reparto operativo di Perugia, per rintracciare il presunto assassino. A coordinare le operazioni il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Angelo Cuneo, e quello del reparto operativo, tenente colonnello Pierugo Todini. Non lontano da Marsciano gli uomini dell'Arma hanno trovato, abbandonato, un furgone utilizzato per la fuga del sospetto omicida. A dare l'allarme è stata una donna sudamericana, dipendente dell'uomo ucciso e moglie del sospettato del delitto. Quest'ultimo sarebbe poi fuggito con il furgone della ditta agricola della vittima.