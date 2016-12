foto Ansa

- I carabinieri di Perugia hanno eseguito in diverse province 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un'indagine relativa a un traffico di droga condotta dalla compagnia di Todi. Impegnati 150 militari. I provvedimenti sono stati disposti dalla Dia del capoluogo umbro per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le ordinanze riguardano in particolare cittadini magrebini.