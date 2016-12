foto Ingv

06:18

- Quattro scosse di terremoto, di magnitudo compresa tra 2 e 2.2 sono state registrate nella notte in Umbria, nel nord della provincia di Perugia, teatro di uno sciame sismico dal 20 aprile scorso. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i quattro eventi tellurici sono avvenuti con ipocentri in prossimità dei comuni di Città di Castello e Montone. Non si registrano danni a persone o cose.