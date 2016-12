Forte scossa nella notte nel Perugino

foto Ap/Lapresse 06:47 - Prosegue lo sciame sismico nel nord della provincia di Perugia: cinque le scosse registrate nella notte, la più forte delle quali di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno alle persone o alle cose. Si tratta delle ultime di una lunga serie di scosse di uno sciame sismico che interessa la zona dal 20 aprile, con 57 scosse di magnitudo uguale o superiore a 2 registrati finora. - Prosegue lo sciame sismico nel nord della provincia di: cinque leregistrate nella notte, la più forte delle quali di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno alle persone o alle cose. Si tratta delle ultime di una lunga serie di scosse di unoche interessa la zona dal 20 aprile, con 57 scosse di magnitudo uguale o superiore a 2 registrati finora.

Gente in strada, spaventata, ma nessun danno serio a Città di Castello e nell'Alto Tevere umbro. Il Comune ha aperto ai cittadini che non volevano rientrare nelle loro abitazioni il Palasport per passare il resto della notte. Tecnici e vigili del fuoco sono al lavoro per verificare eventuali danni.