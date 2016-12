Città di Castello, le scosse continuano

foto Ingv 15:45 - Ancora scosse nella zona di Città di Castello (Perugia) dove da ieri mattina si sono registrati una trentina di episodi sismici. Dopo quelle della notte, le ultime due, registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono verificate alle 8:01 di magnitudo 3.1 e alle 8:17, di magnitudo 3.2. In precedenza altri eventi alle 4:43, di magnitudo 2.4, e alle 6:17 di intensità 3.2 Non si segnalano danni a persone o cose. - Ancora scosse nella zona di Città di Castello (Perugia) dove da ieri mattina si sono registrati una trentina di episodi sismici. Dopo quelle della notte, le ultime due, registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono verificate alle 8:01 di magnitudo 3.1 e alle 8:17, di magnitudo 3.2. In precedenza altri eventi alle 4:43, di magnitudo 2.4, e alle 6:17 di intensità 3.2 Non si segnalano danni a persone o cose.

Le località prossime all' epicentro delle ultime due scosse delle 8 sono i comuni di Città di Castello, Umbertide e Montone. Lo rende noto la Protezione civile secondo la quale non risultano danni a persone e cose.



In precedenza, una forte scossa, di magnitudo 3.6 gradi Richter, è stata avvertita poco dopo la mezzanotte di sabato al termine di una giornata caratterizzata da una costante anche se non violenta attività sismica. Il sindaco della cittadina ha fatto sapere che non si registrano danni o feriti, ma "precauzionalmente abbiamo comunque fatto sgomberare tutte le scuole e attivato il piano di emergenza". "Ero nel mio ufficio in Comune - ha raccontato il sindaco, Luciano Bacchetta - e abbiamo sentito una gran botta".



"Il terremoto è stato provocato da una faglia che conosciamo bene" spiega Martino Siciliani, direttore dell'Osservatorio sisimico Bina di Perugia. "Va da Città di Castello a Pietralunga - ha aggiunto - e già da settimane aveva dato origine a decine di scosse. Siciliani invita quindi la popolazione "alla prudenza", specie chi abita in case che abbiano riportato qualche lesione. "L'ho detto - ha aggiunto - ai tanti che hanno telefonato in osservatorio per chiedere informazioni".