Forte scossa di terremoto a Città di Castello

foto Ingv 01:04 - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.6 gradi Richter, è stata avvertita in Umbria, in particolar modo a Città di Castello. Il sindaco della cittadina ha fatto sapere che non si registrano danni o feriti, ma "precauzionalmente abbiamo comunque fatto sgomberare tutte le scuole e attivato il piano di emergenza". "Ero nel mio ufficio in Comune - ha raccontato il sindaco, Luciano Bacchetta - e abbiamo sentito una gran botta".

"Il terremoto è stato provocato da una faglia che conosciamo bene" spiega Martino Siciliani, direttore dell'Osservatorio sisimico Bina di Perugia. "Va da Città di Castello a Pietralunga - ha aggiunto - e già da settimane aveva dato origine a decine di scosse. Quella principale di stamani è stata seguita da altre di assestamento. E' presto comunque per fare una valutazione precisa della situazione".



Siciliani invita quindi la popolazione "alla prudenza", specie chi abita in case che abbiano riportato qualche lesione. "L'ho detto - ha aggiunto - ai tanti che stamani hanno telefonato in osservatorio per chiedere informazioni".



Ancora scosse tra sabato e domenica - Nuove scosse nella zona di Città di Castello. Nella notte tra sabato e domenica si sono verificati tre terremoti di magnitudo 2.6, 2.5, 2.1. Nessuna segnalazione o richiesta di intervento è comunque giunta alla sala operativa del comando provinciale di Perugia.