foto Vigili del Fuoco

12:21

- Un'esplosione si è verificata in una palazzina nel centro di Città di Castello, in provincia di Perugia. Non ci sono vittime o feriti: un uomo in casa in quel momento, infatti, è rimasto incolume. Lo scoppio è stato causato da un incendio di un'abitazione. Le fiamme hanno quindi provocato la deflagrazione di una bombola di gas. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia.