- Padre e figlio sono entrambi. "Non sono stato io", ha detto Riccardo davanti al gip, nell'interrogatorio nel carcere di Perugia. "Ho trascorso la notte (quella dell'omicidio - ndr) con mia moglie", ha assicurato. Sia lui sia il figlio Valerio sono difesi dall'avvocato Luca Patalini. All'interrogatorio hanno partecipato il legale, il gip Luca Semeraro e il sostituto procuratore Antonella Duchini che coordina le indagini della squadra mobile della questura.- Quelle chiavi, secondo il gip, non erano mai state restituite da Valerio alla ex, che aveva ricevuto indietro solo le chiavi della porta di casa. Il padre, una volta entrato nello stabile dove abita Julia, aveva infatti dovuto sfondare l'ingresso dell'appartamento prima dell'aggressione e dell'omicidio. Particolare determinante, dice il giudice per le indagini preliminari, che ha disposto gli arresti di Valerio e del padre, Riccardo,. Quellesi legge nell'ordinanza di arresto, furono dunque "Valerio aveva convissuto con la Testi e, quando i due si erano lasciati, aveva. Secondo il gip "è significativo che l'assassino è entrato dal portone dello stabile senza forzare la serratura, a differenza di quanto ha dovuto fare con la porta di ingresso dell'abitazione di Julia Tosti, letteralmente sfondata".- Secondo il gip, perché una volta sfondata la porta di ingresso, pur trovandosi nel buio, si è immediatamente diretto alla camera da letto: queste informazioni furono fornite all'assassino solo da, come proprio Valerio Menenti, che vi aveva vissuto per un lungo periodo".- Ed emerge anche un altro particolare importante nelle indagini. Dopo una delle, ildicendo che "se fosse successo un'altra volta lo avrebbe ammazzato e senza sporcarsi le mani". E' stata la stessa Julia a riferirlo agli investigatori e la sua testimonianza è nell'ordinanza., secondo il giudice, "è stato, finendo per". Il giudice scrive dunque, riferendosi appunto alle minacce di Menenti, che questi "ha proprio preannunciato quello che poi sarebbe successo". "La volontà di Menenti - si legge nell'ordinanza - di far pagare con la vita le aggressioni subite fu manifestata dopo la terza e violentissima aggressione del 23 marzo 2013". Secondo il gip, dunque, "il terzo gravissimo pestaggio fa definitivamente maturare in Valerio una volontà di vendetta senza limiti. Volontà che, secondo gli inquirenti, sarebbe poi stata tradotta in atto dal padre del giovane.