Omicidio Perugia, arrestati padre e figlio

foto Facebook Correlati Omicidio Perugia, indagati l'ex di Julia e il padre 16:36 - Svolta nell'omicidio di Alessandro Polizzi, il 24enne ucciso in casa a Perugia. In manette sono finiti Valerio Menenti, 26 anni, l'ex fidanzato di Julia Tosti, compagna della vittima che venne ferita mentre si trovava con lui, e Riccardo Menenti, il 54enne padre di Valerio. I due erano già indagati. Secondo l'accusa, il mandante sarebbe il giovane mentre il 54enne l'esecutore materiale. - Svolta nell'omicidio di, il 24enne ucciso in casa a. In manette sono finiti, 26 anni, l'ex fidanzato di Julia Tosti, compagna della vittima che venne ferita mentre si trovava con lui, e, il 54enne padre di Valerio. I due erano già indagati. Secondo l'accusa, il mandante sarebbe il giovane mentre il 54enne l'esecutore materiale.

A carico di Riccardo e Valerio Menenti la squadra mobile della questura di Perugia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due - si legge in una nota della procura perugina - sono "gravemente indiziati del reato di omicidio in danno di Alessandro Polizzi e tentato omicidio in danno di Julia Tosti". Le indagini, si precisa, sono comunque ancora in corso.



Padre e figlio, esecutore e mandante - Sarebbe stato Riccardo Menenti l'esecutore materiale dell'omicidio. Il figlio Valerio è invece considerato il mandante. E' il quadro che emerge dalle accuse contestate ai due dal gip di Perugia. Nei capi d'imputazione indicati nell'ordinanza viene contestata la premeditazione e la crudeltà verso le persone. Ai due viene tra l'altro contestato di avere "infierito" su Polizzi e sulla Tosti colpendoli con numerosi colpi alla testa con uno svitabulloni. Dopo che un unico colpo di pistola Beretta aveva aveva ferito mortalmente a un fianco il giovane e ferito al braccio destro la sua fidanzata. Nei capi d'accusa si sostiene che Valerio Menenti era stato picchiato in più occasioni da Polizzi perché a sua volta aveva picchiato l'ex fidanzata.



Julia Tosti: penso al mio Alessandro - "Penso ad Alessandro, il mio amore...": sono le prime parole, in lacrime, di Julia Tosti, la fidanzata di Alessandro Polizzi dopo l'arresto di Valerio e Riccardo Menenti. Le ha dette al suo legale, l'avvocato Luca Maori che le ha comunicato la notizia.