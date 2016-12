Perugia, treno esce dai binari: 5 feriti

foto Ansa Correlati Umbria, le prime immagini dell'incidente

Foto 10:10 - Un treno della Ferrovia centrale umbra diretto a Perugia è deragliato stamani tra Montecastelli e Trestina, nel Tifernate, all'uscita da una galleria, in seguito a una frana. Due le carrozze interessate dall'incidente: una si è ribaltata su un fianco, mentre l'altra è rimasta sui binari. Cinque i passeggeri feriti: nessuno di loro è grave. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia.

- Un treno della Ferrovia centrale umbra diretto astamani, nel Tifernate, all'uscita da una galleria, in seguito a una. Due le carrozze interessate dall'incidente: una si è ribaltata su un fianco, mentre l'altra è rimasta sui binari.nessuno di loro è grave. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia.

Una frana all'origine dell'incidente - Il treno è uscito dai binari alle 6.30 di questa mattina a causa del terreno franato sulle rotaie all'uscita di una galleria, in seguito a uno smottamento, nei pressi della fermata Pontetevere. I passeggeri sono stati estratti dalla carrozza dai vigili del fuoco, accorsi con tre squadre, e dal personale Saf, specializzato in soccorso speleologico, alpino e fluviale.



Cinque feriti: nessuno è grave - Sono cinque i passeggeri che hanno subito contusioni o lesioni in seguito all'incidente: nessuno di loro è grave. Altri venti persone sono state assistite dal personale medico arrivato sul posto, ma sono praticamente illesi. Sono arrivate dieci ambulanze, due delle quali medicalizzate.



I feriti sono stati portati all'ospedale di Città di Castello. Sempre qui e a Umbertide sono stati assistiti anche gli altri passeggeri: per loro solo tanto spavento. Precauzionalmente era stato allertato anche l'ospedale di Perugia ma non è stato necessario il ricorso alle strutture di emergenza del Santa Maria della Misericordia.



I treni della Ferrovia centrale umbra sono convogli per lo più a trazione diesel, collegano le località dell'Umbria da nord a sud e vengono utilizzati soprattutto da pendolari e studenti.