foto Ingv

07:04

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 6.17 in Umbria, nel nordest della provincia di Perugia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato in prossimità del comune di Gubbio. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Lieve scossa anche in Abruzzo, tra L'Aquilla e Rieti. Anche in questo caso il sisma, di magnitudo 2.0, non ha provocato danni.