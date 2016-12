foto Dal Web

10:28

- Il gesto del pugno in segno di vittoria: così l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher (non presente in aula), ha accolto la sentenza della Cassazione che annulla l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio della studentessa inglese Meredith. Intanto negli Usa, Paese natale della Knox, la notizia della sentenza è una breking news su tutte le principali tv.