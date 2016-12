Perugia, 24enne ucciso a letto

foto Facebook Correlati Il luogo del delitto

Perugia, il luogo del delitto 12:28 - Un perugino di 24 anni, Alessandro Polizzi, è stato ucciso nella notte a colpi di pistola nella sua abitazione di Madonna Alta, a Perugia. Ferita in maniera non grave, sempre a colpi d'arma da fuoco, la sua fidanzata ventenne, Julia Tosti. Secondo una prima ipotesi della polizia, a sparare potrebbe essere stata una persona arrivata dall'esterno. Polizzi lavorava come operaio nella ditta del padre, alla periferia di Perugia.

Verso le 3:15 la volante è intervenuta in un appartamento di Madonna Alta, dopo che i vicini avevano sentito del trambusto. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato i due giovani feriti, risultati successivamente incensurati.



Colpiti mentre erano a letto - Secondo una prima ricostruzione della questura di Perugia, i due giovani sono stati colpiti con diversi colpi di pistola mentre si trovavano a letto. Poco dopo le 3 della notte un uomo avrebbe sfondato la porta dell'appartamento, in un condominio della prima periferia del capoluogo umbro. Poi, lo sconosciuto ha sparato, con una vecchia pistola calibro 34, uccidendo praticamente sul colpo il 24enne e ferendo non gravemente la fidanzata di 20 anni ad un braccio. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche quella della gelosia ma al momento non viene esclusa alcuna pista. La persona che ha sparato, quasi sicuramente un uomo di giovane età, aveva il volto coperto.



I genitori sul luogo del delitto - I genitori del giovane ucciso si sono recati nell'appartamento in cui è avvenuto il delitto. Visibilmente scossi, sono arrivati a bordo di una Bmw X5 ed hanno evitato i cronisti. Accompagnati e "scortati" dalla polizia, si sono trattenuti all'interno dell'abitazione per qualche minuto mentre il corpo del figlio era ancora nell'appartamento.