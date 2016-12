Processo Meredith, la sentenza slitta a martedì

foto Ansa 21:28 - "In questo processo il giudice di merito ha smarrito la bussola". Inizia così il j'accuse del pg Luigi Riello, nella sua requisitoria in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha assolto Raffaele Sollecito ed Amanda Knox dall'accusa di avere ucciso Meredith Kercher. Secondo il pg il collegio di secondo grado ha "frantumato gli elementi indiziari", e ha "banalizzato la sentenza di condanna in primo grado riducendola a quattro motivi". - "In questo processo il giudice di merito ha smarrito la bussola". Inizia così il j'accuse del pg Luigi Riello, nella sua requisitoria in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha assolto Raffaele Sollecito ed Amanda Knox dall'accusa di avere ucciso Meredith Kercher. Secondo il pg il collegio di secondo grado ha "frantumato gli elementi indiziari", e ha "banalizzato la sentenza di condanna in primo grado riducendola a quattro motivi".

Il procuratore generale, al termine della requisitoria durata circa mezz'ora, ha detto: "La sentenza della corte d'appello di Perugia" che ha assolto Raffaele Sollecito ed Amanda Knox "è un raro concentrato di violazioni di legge e di illogicità e credo che debba essere annullata". Ha inoltre definito "punto fondamentale" la calunnia della Knox a Patrick Lumumba.



"Credo - ha aggiunto il pg di Cassazione - che sussistano tutti i presupposti perché non cali definitivamente il sipario su questo delitto sconvolgente e gravissimo di cui l'unico responsabile è il lombrosianamente delinquente Rudy Guede" e "pare che egli abbia commesso questo delitto con degli ectoplasmi".



In un altro passaggio della requisitoria Riello ha affermato: "Imputare tutto a questi pasticcioni della scientifica, che non sono brigadieri, con tutto il rispetto, che giocano a fare il piccolo chimico, ma un reparto altamente specializzato, è non congruo". Il pg ha comunque ricordato che gli stessi periti di appello hanno escluso che eventuali contaminazioni siano avvenute in laboratorio e che gli accertamenti genetici sono stati svolti con le garanzie degli esami irripetibili, "del tutto assimilabili alle perizie".



La difesa di Amanda chiede la conferma dell'assoluzione - La difesa di Amanda Knox ha chiesto l'assoluzione della giovane americana disposta al termine del processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher. L'intervento dei legali della giovane di Seattle ha concluso l'esame del procedimento da parte dei supremi giudici.



Sentenza slitta a martedì mattina - Slitta a martedì mattina la sentenza della Corte di Cassazione per l'omicidio di Meredith Kercher inizialmente attesa per questa sera. Il dispositivo sarà letto alle ore 10.00. Lo ha riferito la prima sezione penale della Corte Suprema che ha letto i dispositivi di sentenza degli altri processi svolti in giornata, prima di annunciare di essersi riservata la decisione su Raffaele Sollecito e Amanda Knox, i due imputati del delitto.