17:15

- L'agenzia di formazione dei genitori di Andrea Zampi, che oggi ha ucciso due impiegate a Perugia e si è tolto la vita, non era più accreditata da parte della Regione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Potrebbe essere questo il motivo del suo gesto. Intanto si è saputo che le ultime parole di Zampi, prima di spararsi, sono state: "Ne ho ammazzate due..." e "adesso non rimane che uccidermi".