foto LaPresse

20:56

- E' un perugino di 36 anni l'uomo morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto lungo la Centrale umbra 75 tra Collestrada e Ospedalicchio. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale. L'auto è finita nella scarpata che costeggia la carreggiata. A notarla una pattuglia della stradale che ha dato l'allarme. Per recuperare la vettura sono intervenuti anche i vigili del fuoco.