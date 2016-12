Perugia, stop a giro farmaci online

09:34 - I carabinieri del Nas di Perugia hanno denunciato un 22enne per esercizio abusivo della professione sanitaria, illecita importazione di farmaci, commercio e somministrazione di medicinali pericolosi e traffico di anabolizzanti. Il giovane produceva e confezionava in un laboratorio farmaci di varia natura, che poi commercializzava in tutta Italia tramite Internet.