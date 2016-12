foto Ansa

07:16

- La stretta del maltempo si attenua, ma sulle strade restano alcuni disagi. In Umbria sulla statale 3Bis "Tiberina" è chiuso lo svincolo di Montebello; in Toscana rimane chiusa la strada statale 63 "Del Valico del Cerreto" dal km 4,8 al km 8,7, mentre sulla SS63 vige il divieto di transito per i mezzi superiori a 75 quintali. Allagamenti anche in Lombardia e in Emilia Romagna.