Colpo dalla pistola del padre, morto un bimbo

foto Ansa 23:55 - Un bambino di tre anni è morto all'interno dell'abitazione di famiglia a Giano dell'Umbria (Perugia) dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito dalla pistola del padre, una guardia giurata. A sparare è stato proprio il bimbo, che al momento della tragedia si trovava solo in una delle stanze di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. - Un bambino di tre anni è morto all'interno dell'abitazione di famiglia a Giano dell'Umbria (Perugia) dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito dalla pistola del padre, una guardia giurata. A sparare è stato proprio il bimbo, che al momento della tragedia si trovava solo in una delle stanze di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dai racconti dei genitori è emerso che il padre del bimbo si stava preparando per andare al lavoro quando in una delle stanze di casa è stato sparato il colpo. Il piccolo ha trovato l'arma, lasciata incustodita, premendo il grilletto.



La tragedia è avvenuta in una casa di campagna nella frazione di Montecchio. La famiglia è originaria del posto ed è piuttosto conosciuta nella comunità. Il bambino morto è il più piccolo di tre figli avuti dalla guardia giurata e dalla moglie. A carico dell'uomo gli investigatori stanno valutando l'ipotesi di reato di omessa custodia dell'arma.