foto Ansa Correlati Stesso incidente a Parigi: muore a 7 anni 01:47 - Un bambino di otto anni e il padre di 45 morti, grave la madre, ferite la sorella e altre due donne. E' il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto in serata sulla strada Tre Valli in località Santo Chiodo, nello Spoletino. Sull'incidente, che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava la famiglia e un'altra con madre e figlia, indagano i carabinieri.

Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto della famiglia si è scontrata con una Opel Meriva con a bordo madre e figlia. Anche loro sono rimaste ferite e quindi ricoverate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Spoleto, anche i vigili del fuoco.