foto LaPresse

02:00

- E' morto nell'ospedale di Perugia l'uomo di 38 anni, residente nel Tifernate, caduto dal tetto di un'azienda di pneumatici di Ponte San Giovanni. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri che stanno accertando le cause della caduta. Al momento non si sa se l'uomo fosse o no un dipendente dello stabilimento.