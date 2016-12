Assisi, trovato finto pacco bomba

- Falso ordigno nel piazzale davanti al convento di San Francesco ad Assisi, dove oggi è prevista la visita del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il plico è stato fatto brillare: non conteneva alcun materiale esplosivo ma solo un lettore Dvd. I carabinieri hanno individuato il presunto responsabile, con in tasca la fattura di acquisto del lettore. Per lui si prospetta una denuncia per procurato allarme.

Pochi minuti prima, infatti, i carabinieri della compagnia avevano fermato un giovane che, scalzo, gridava frasi senza senso nel grande prato antistante la Basilica superiore. Quello sormontato dalla grande scritta Pax realizzata con dei cespugli. Era senza documenti e i militari l'hanno quindi condotto in caserma per approfondire gli accertamenti. Proprio in quei momenti è arrivato l'allarme per il pacco sospetto.

Il giovane è un trentunenne incensurato originario della provincia di Milano, studente di ingegneria residente in Austria. I carabinieri l'hanno trovato in possesso di una fattura e grazie a uno dei codici hanno ricostruito che era stata emessa per l'acquisto del lettore dvd trovato accanto alla sala stampa. Un apparecchio comprato ieri a Innsbruck in un grande magazzino. Il giovane è stato cosi' denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.