foto Tgcom24 08:27 - Nove arresti eseguiti dai carabinieri di Terni nei confronti di quella che gli investigatori ritengono una associazione per delinquere finalizzata a compiere rapine in banca e ai danni di portavalori. Si tratta di tratta di tre napoletani, quattro ternani, un romeno e una guardia giurata di un istituto privato originaria del capoluogo partenopeo che da tempo risiede e lavora a Terni. Almeno due i colpi messi a segno: sequestrati armi e soldi. - Nove arresti eseguiti dai carabinieri di Terni nei confronti di quella che gli investigatori ritengono una associazione per delinquere finalizzata a compiere rapine in banca e ai danni di portavalori. Si tratta di tratta di tre napoletani, quattro ternani, un romeno e una guardia giurata di un istituto privato originaria del capoluogo partenopeo che da tempo risiede e lavora a Terni. Almeno due i colpi messi a segno: sequestrati armi e soldi.

Due gli episodi contestati. Una rapina a un portavalori che aveva fruttato 105 mila euro e una tentata ai danni di una banca di Terni quando i malviventi erano stati bloccati prima dell'ingresso nell'istituto di credito.



Vigilantes era basista della rapina di mercoledì

E proprio il vigilantes sarebbe il presunto basista del colpo alla Icm petroli di Orvieto che mercoledì aveva fruttato oltre 300 mila euro. Recuperato parte del bottino, circa 35 mila euro, a casa di una donna.



Nel corso degli accertamenti i militari hanno però raccolto elementi ritenuti utili anche in relazione alla rapina alla Icm. Il denaro è stato recuperato in casa della donna la cui posizione è al vaglio della magistratura cosi' come quella della guardia giurata. In corso le indagini per identificare i due malviventi che avevano bloccato la guardia giurata appena uscita con il denaro dagli uffici dell'azienda per poi fuggire a piedi nei vicoli del centro di Orvieto con i contanti.