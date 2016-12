Raffaele: "Sento Amanda su Skype"

foto Da video 08:08 - Raffaele Sollecito e Amanda Knox continuano a tenersi in contatto: "Ci sentiamo via Skype e ci mandiamo mail", ha raccontato lo stesso sollecito durante un'intervista alla tv americana Abc. I due giovani sono tornati nuovamente alla ribalta della cronaca per la - Raffaele Sollecito e Amanda Knox continuano a tenersi in contatto: "Ci sentiamo via Skype e ci mandiamo mail", ha raccontato lo stesso sollecito durante un'intervista alla tv americana Abc. I due giovani sono tornati nuovamente alla ribalta della cronaca per la pubblicazione del libro di lui, "Honor Bound", nelle librerie da lunedì.

Raffaele ha raccontato che Amanda "mi ha cantato una canzone durante la nostra ultima conversazione su Skype". Ma la relazione tra i due non è più quella romantica del 2007, quando insieme passarono, stando a Sollecito, "nove giorni da sogno". Il loro primo incontro dopo la liberazione, ad aprile, ha visto un approccio decisamente imbarazzato tra i due. E Raffaele, durante l'intervista alla Abc, ha ammesso di essersi sentito a disagio anche per gli slanci di affetto di Amanda alla stazione di polizia subito dopo il ritrovamento del cadavere di Meredith Kercher.



"Non è stato il comportamento di Amanda in sé a darmi fastidio - ha spiegato il ragazzo -. Però sapevo fin dal principio che i poliziotti ci stavano osservando... E per questo non mi sentivo a mio agio".