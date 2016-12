Raffaele Sollecito: "Fumavo spinelli mentre Meredith veniva uccisa"

Il libro, Honour bound: My journey to hell and back, racconta i primi istanti della sua relazione con la studentessa americana.

Raffaele incontrò Amanda Knox ad un concerto di musica classica, dopo il quale i due divennero inseparabili.

Nel libro, continua a sostenere la sua innocenza e quella della ex e cerca di ricostruire i malintesi che hanno provocato il coinvolgimento della coppia nel caso. Ma, per la prima volta, ammette di essersi comportato stranamente durante le indagini.

Raffaele e Amanda, infatti, erano stati visti per le strade di Perugia mentre si scambiavano effusioni, con l’indagine della Polizia ancora in corso. La loro indifferenza aveva portato gli inquirenti sulle loro tracce.

Nonostante le stranezze, però, Sollecito sostiene di essere innocente e, raccontando la prima notte in carcere, parla di un grave senso di colpa per non ricordarsi di quello che era successo durante la notte in cui Meredith fu uccisa, notte nella quale aveva fumato della marijuana.

Quando è stato assolto, invece, scrive di aver provato un irrefrenabile senso di gioia. Una volta emessa la sentenza, fu portato in un seminterrato del Tribunale e salutò Amanda con una stretta di mano, vedendola, così, per l’ultima volta.

Il libro di Sollecito è uscirà il 18 settembre, prima del libro di Amanda Knox.