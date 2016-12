Lasciano le chiavi ai vicini: derubati

foto Ansa Correlati Ribas, casa svaligiata dai ladri 17:48 - Avevano affidato loro le chiavi di casa chiedendo di innaffiare le piante mentre erano in vacanza. Ma al rientro hanno trovato l'appartamento completamente svuotato. E così i vicini sono ora accusati di aver svaligiato quella casa. I due, una trentenne romana e un 32enne partenopeo, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione dalla Volante di Terni. I derubati sono albanesi che risiedono a Borgo Bovio, in Umbria. - Avevano affidato loro le chiavi di casa chiedendo di innaffiare le piante mentre erano in vacanza. Ma al rientro hanno trovato l'appartamento completamente svuotato. E così i vicini sono ora accusati di aver svaligiato quella casa. I due, una trentenne romana e un 32enne partenopeo, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione dalla Volante di Terni. I derubati sono albanesi che risiedono a Borgo Bovio, in Umbria.

La famiglia ha anticipato il rientro dalle vacanze in Albania e al ritorno ha trovato la brutta sorpresa: casa svaligiata e finestre forzate.



I ladri, ha riferito la polizia, avevano portato via di tutto: dai televisori agli arredi del giardino, dal pc portatile delle figlie a ogni genere alimentare lasciato in dispensa (pasta, olio, merendine, latte, bottiglie di pomodoro, farina). Dall'abitazione erano spariti anche tutti i monili d'oro della coppia.



Nei giorni successivi, però, i derubati si sono insospettiti per l'atteggiamento stranamente sfuggente del compagno della loro vicina. Così, una sera hanno deciso di pedinarlo e, arrivati nei pressi della sua auto, hanno chiamato il 113. Gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, hanno trovato nella vettura un computer portatile che i due albanesi hanno immediatamente riconosciuto come quello rubato. Gli agenti della Volante hanno quindi perquisito sia l'appartamento della donna, sia quello del suo compagno, nel quartiere Campitello. In quest'ultima abitazione i poliziotti hanno recuperato i due televisori e gli arredi da giardino. Nell'appartamento della donna, invece, hanno trovato e sequestrato altri oggetti risultati rubati dalla cantina di un'altra vicina. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai derubati.