foto LaPresse 11:52 - Amanda Knox avrebbe intenzione di tornare in Italia per visitare il carcere di Capanne, la prigione perugina nella quale è stata rinchiusa per quattro anni, accusata del delitto di Meredith Kercher, prima di essere assolta. A rivelarlo è Leo Ariel, musicista italiano amico di penna della giovane americana, che racconta del progetto della giovane al britannico Daily Record. - Amanda Knox avrebbe intenzione di tornare in Italia per visitare il carcere di Capanne, la prigione perugina nella quale è stata rinchiusa per quattro anni, accusata del delitto di Meredith Kercher, prima di essere assolta. A rivelarlo è Leo Ariel, musicista italiano amico di penna della giovane americana, che racconta del progetto della giovane al britannico Daily Record.

"Amanda - racconta Ariel - mi ha detto che, sebbene sia stato un periodo buio della sua vita, lei ama ancora l'Italia e vorrebbe tornare a passeggiare per le vie di Perugia come una volta, per incontrare nuovamente i vecchi amici. Soprattutto una donna che Amanda chiama 'Mamma' e che le è stata particolarmente vicina durante il periodo dietro le sbarre".



Dopo la scarcerazione Amanda è tornata nella sua città natale, Seattle, dove - racconta ancora Ariel - "sta scrivendo la sua biografia, perché vede nel libro l'opportunità di fare chiarezza su tutto ciò che è stato detto e scritto su di lei". Ma nel manoscritto, spiega il musicista, Amanda "non menziona mai Meredith. Erano amiche, e credo che non ne parli in segno di rispetto per la famiglia. Ad ogni modo, quando il libro uscirà sarà l'opportunità per la gente di sapere che cosa Amanda pensa".