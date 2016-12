foto LaPresse Correlati Leggi l'ordinanza 20:19 - Dieci arresti in un'operazione del Ros contro appartenenti alla Federazione anarchica informale (Fai) e al Fronte rivoluzionario internazionale (Fri). Le accuse riguardano, tra l'altro, gli attentati del 2009 alla Bocconi, al Cie di Gradisca d'Isonzo, al dg di Equitalia a Roma, alla Deutsche Bank di Francoforte e all'Ambasciata greca di Parigi nel 2011. Quaranta le perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 24 indagati. - Dieci arresti in un'operazione del Ros contro appartenenti alla Federazione anarchica informale (Fai) e al Fronte rivoluzionario internazionale (Fri). Le accuse riguardano, tra l'altro, gli attentati del 2009 alla Bocconi, al Cie di Gradisca d'Isonzo, al dg di Equitalia a Roma, alla Deutsche Bank di Francoforte e all'Ambasciata greca di Parigi nel 2011. Quaranta le perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 24 indagati.

Otto ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate in Italia e due all'estero. Ad emetterle il gip del Tribunale di Perugia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei maggiori esponenti dell'organizzazione terroristica che aveva effettuato i più recenti attentati con ordigni esplosivi in Italia ed all'estero.



Raggiunti dal provvedimento anche due anarchici detenuti in Svizzera e Germania che, con i complici liberi in Italia, avevano progettato le campagne terroristiche, dettandone tempi, obiettivi, documenti e sigle di rivendicazione.



Tutti i protagonisti sono accusati dell'articolo 270 bis del codice penale, terrorismo con finalità internazionali. Contestati inoltre, i singoli attentati.



Saldatura tra gruppi anarchici di Italia e Grecia

L'operazione antiterrorismo condotta dal Ros contro appartenenti alla Federazione anarchica informale (Fai) e al Fronte rivoluzionario internazionale (Fri) ''ha documentato una ''saldatura'' tra la componente italiana e greca dell'anarco-insurrezionalismo''. A sottolinearlo il comandante del Ros generale Gianpaolo Ganzer. ''E' la vera novità'' dell'indagine ha sottolineato il comandante Ros.



"Matrice Adinolfi"

C'è una stessa ''matrice organizzativa'' dietro all'indagine della procura di Peugia su un gruppo anarco-insurrezionalista e il manager dell'Ansaldo, Adinolfi, ha aggiunto poi Ganzer. ''Elemento - ha spiegato l'ufficiale - contenuto anche nell'ordinanza di custodia cautelare. Le due indagini - ha ribadito Ganzer - rimangono comunque distinte".



I provvedimenti

E' formata da più cellule decentralizzate che si relazionano in modo informale anche attraverso l'utilizzo della rete Internet l'organizzazione al centro dell'indagine dei carabinieri.



Gli arrestati sono Stefano Gabriele Fosco, 50enne abruzzese residente in Toscana; la sua compagna Elisa Di Bernardo, 36enne toscana; Alessandro Settepani, 26enne originario del ternano e dimorante nel perugino; Sergio Maria Stefani, 30enne romano; Katia Di Stefano, 29enne toscana ma dimorante a Roma; Giuseppe Lo Turco, 23enne, catanese domiciliato a Genova; Gabriel Pombo Da Silva, 44enne spagnolo attualmente detenuto in Germania; Marco Camenisch, 60enne svizzero detenuto nel Paese elvetico, Paola Francesca Iozzi, 31enne marchigiana domiciliata a Perugia; Giulia Marziale, 34enne abruzzese domiciliata a Terni.



Sono indagati altri 24 anarco-insurrezionalisti tra cui 6 greci della Cospirazione delle Cellule di Fuoco, già detenuti.



Figure di spicco - sempre secondo gli investigatori - sarebbero i due anarchici detenuti in Svizzera e Germania che, con i complici liberi in Italia, avevano progettato le campagne terroristiche, dettandone tempi, obiettivi, documenti e sigle di rivendicazione. Due persone sono state bloccate a Pisa.



Un arresto e alcune perquisizioni sono stati eseguiti a Genova: non figurano, tuttavia, a carico delle persone coinvolte contestazioni specifiche relative all'attentato, rivendicato dalla Fai, subito il 7 maggio scorso dal dirigente dell'Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi.