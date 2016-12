Aborto, alla Consulta la legge 194

foto Ap/Lapresse 22:41 - La legge 194 sull'aborto arriva all'esame della Corte Costituzionale, che il 20 giugno esaminerà la legittimità dell'art. 4 sulle circostanze che legittimano l'interruzione di gravidanza. Alla Consulta si è rivolto un giudice tutelare di Spoleto dopo la richiesta di una 16enne di abortire senza coinvolgere i genitori. La ragazza non si riteneva in grado di crescere un figlio, né disposta ad affrontare "uno stravolgimento esistenziale". - La legge 194 sull'aborto arriva all'esame della Corte Costituzionale, che il 20 giugno esaminerà la legittimità dell'art. 4 sulle circostanze che legittimano l'interruzione di gravidanza. Alla Consulta si è rivolto un giudice tutelare di Spoleto dopo la richiesta di una 16enne di abortire senza coinvolgere i genitori. La ragazza non si riteneva in grado di crescere un figlio, né disposta ad affrontare "uno stravolgimento esistenziale".

Muovendo dal caso della minorenne il giudice ha chiesto di valutare la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge. La norma, secondo il giudice, sarebbe in particolare in contrasto con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Ue del 18 ottobre 2011 dalla quale "l'embrione umano è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto".



Il giudice inoltre ritiene che l'articolo 4 della legge 194 possa essere anche in contrasto con altri articoli della Costituzione e in particolare quelli di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto alla salute, della cooperazione internazionale e del diritto all'assistenza sanitaria e ospedaliera.