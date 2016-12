foto LaPresse

21:19

- La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni di reclusione (tre dei quali già condonati) per Tiziana Deserto, con l'accusa di concorso nell'omicidio della figlioletta Maria Geusa, morta a 2 anni e 7 mesi a Città di Castello il 6 aprile 2004. La suprema corte, senza diminuire la condanna a 15 anni riportata in appello, ha però escluso l'aggravante della crudeltà. Ciò le consentirà un trattamento carcerario non troppo severo.