La Procura di Perugia ha depositato questa mattina il ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado di assoluzione dall'accusa di omicidio per Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Il procuratore generale Giovanni Galati ha parlato di "sentenza da annullare".

Il ricorso, motivato in 111 pagine è stato firmato dal procuratore generale, Giovanni Galati e dal sotituto procuratore generale, Giancarlo Costaiola.



La sentenza di condanna di I grado era "completa e accurata", ha poi aggiunto Galati, "siamo ancora convintissimi che loro (Amanda e Raffaele, ndr) sono i coautori dell'omicidio di Meredith Kercher". I magistrati hanno parlato anche di "contradditorietà e illogicità delle motivazioni della sentenza di secondo grado".



Sollecito: "Un calvario lungo quattro anni"

"E' una storia che non finisce mai. Per me un vero calvario che dura da quattro anni". Sono le prime parole di Raffaele Sollecito alla notizia che la procura generale di Perugia ha presentato ricorso in Cassazione contro la sua assoluzione e quella di Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher. A comunicargliela uno dei suoi difensori, l'avvocato Luca Maori. "Concordo con lui - ha detto il legale - e mi sembra quasi un accanimento da parte dei magistrati".