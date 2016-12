Umbria, arrestato il vicepresidente del consiglio regionale Orfeo Goracci

foto Dal Web 16:12 - Orfeo Goracci, esponente della Federazione della sinistra (ex Rifondazione), vicepresidente del consiglio regionale umbro ed ex sindaco di Gubbio, è stato arrestato, assieme ad altre 8 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a gravi reati della pubblica amministrazione. Goracci è accusato anche di violenza sessuale aggravata dal fatto di essere un pubblico ufficiale. - Orfeo Goracci, esponente della Federazione della sinistra (ex Rifondazione), vicepresidente del consiglio regionale umbro ed ex sindaco di Gubbio, è stato arrestato, assieme ad altre 8 persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a gravi reati della pubblica amministrazione. Goracci è accusato anche di violenza sessuale aggravata dal fatto di essere un pubblico ufficiale.

Secondo l'accusa dei pm, l'ex sindaco di Gubbio, assieme ad alcuni assessori rosso-verdi e con la complicità di funzionari dell'amministrazione comunale, avrebbero creato un sodalizio per infrangere le regole in merito al piano urbano comunale e un pacchetto di assunzioni e promozioni. Nell'ambito della stessa inchiesta Goracci era già stato raggiunto da un avviso di garanzia per corruzione e concussione.



Oltre al vice-presidente del consiglio regionale dell'Umbria, eletto sindaco di Gubbio nel 2001 e riconfermato nel 2006, sono state arrestate altre otto persone. Quattro sono finite in carcere: Maria Cristina Ercoli, assessore comunale nel periodo 2006-2011 ed ex vice-sindaco di Rifondazione comunista (ora Federazione della sinistra); Lucio Panfili, assessore sempre nel periodo dal 2006 al 2011, dei Verdi; Lucia Cecili, dirigente del Comune, responsabile dell'ufficio personale all'epoca dei fatti e Graziano Cappannelli, ex-assessore. Altre quattro sono finite ai domiciliari: Nadia Ercoli, nella polizia municipale durante nel periodo 2006-2011; Antonella Stocchi in consiglio comunale nello stesso periodo; Paolo Cristiano, segretario comunale tra 2006 e 2011 e Marino Cernicchi, ex-assessore.



Tutti gli indagati, scrive il gip nella sua ordinanza, hanno costituito una "associazione per delinquere per essersi tra loro associati allo scopo di commettere una serie indeterminiata di delitti di abuso d'ufficio, concussione, falso in atti pubblici e soppressione di atti pubblici".



I reati sarebbero stati commessi anche "per avere stabilmente piegato lo svolgimento di pubbliche funzioni al perseguimento di interessi privati consistenti in vantaggi politico elettorali, mantenimento di posizioni di potere e sviluppo della carriera, vantaggi economici per se stessi e per soggetti loro legati da vincoli di vicinanza politica, amicizie e sentimentali (per il Goracci)".



Diversi dipendenti del Comune di Gubbio, oltre ad altre persone estranee all'amministrazione, "invisi o ostili al sodalizio venivano stabilmente posti in condizione di emarginazione, sfavoriti nello sviluppo della carriera, minacciati, estorti e ingiustamente penalizzati in un clima di intimidazione e paura".



Per Goracci i guai giudiziari non finiscono qui, perché l'ex sindaco viene anche accusato di violenza sessuale aggravata "per avere in due distinte occasioni costretto una dipendente alla quale inviava numerosi sms e pressanti inviti per intrattenere rapporti sessuali, a subire atti sessuali baciandola, cingendole le spalle e tirandola a sé contro la volontà della donna", si legge nell'ordinanza del gip.



Il segretario nazionale di Rifondazione comunisa, Paolo Ferrero, in una nota ha sottolineato di aver sospeso Goracci a novembre di avergli "chiesto pubblicamente" di dimettersi dalla carica di vice presidente del Consiglio regionale.