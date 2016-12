Perugia, anziano morto in casolare

00:56

- Un anziano è stato trovato morto in un'abitazione isolata nella zona di Monte Petriolo, alla periferia di Perugia. Secondo una prima ipotesi a ucciderlo potrebbe essere stato un malore o il gas. Sono in corso accertamenti della polizia. In un'altra stanza del casolare - che non presentava segni di effrazione - è stato trovato morto anche il cane dell'uomo. Recuperata anche una bombola di propano praticamente finita.