Umbria,allerta neve fino a domenica

14:18

- E' stata prolungata fino a mezzanotte di domenica l'allerta per la neve in Umbria. L'annuncio viene dalla presidente della Regione Catiuscia Marini, che ha anche ricordato: "Il piano di emergenza già predisposto dalla Protezione civile regionale, in costante collaborazione con il dipartimento nazionale, le prefetture, i Comuni e le Province, è operativo. Al momento non sono state rilevate particolari criticità".