Condanna calunnia, Knox fa ricorso

foto LaPresse 13:02 - Amanda Knox, la studentessa americana assolta dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, ha fatto ricorso alla corte d'appello di Perugia contro la sentenza di condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Il giovane era stato chiamato in causa ingiustamente durante le indagini. Arrestato, Lumumba rimase in carcere per due settimane prima di essere scagionato. Successivamente denunciò la Knox per calunnia.

Secondo il quotidiano britannico Guardian, l'appello è stato depositato pressi il tribunale lunedi' mattina, dagli avvocati italiani della Knox. L'accusa per calunnia era nata dalle dichiarazioni della Knox, durante un lungo interrogatorio degli inquirenti nel 2007. La Knox, che oggi ha 24 anni, disse successivamente che durante l'interrogatorio era stata pressata perche' accusasse Lumumba.



Arrestato per l'omicidio della ragazza, quest'ultimo rimase in carcere per due settimane prima di essere scagionato; e successivamente denuncio' la Knox per calunnia. Amanda Knox ha trascorso quattro anni in carcere a Perugia, per la condanna in primo grado a 26 per l'omicidio della sua compagna di stanza. Ma tanto lei, che il suo fidanzato di allora, Raffaele Sollecito, a ottobre, sono stati assolti dalla Corte d'assise d'appello di Perugia; una sentenza che di fatto ha lasciato l'ivoriano, Rudy Guede, come unico condannato per l'omicidio della ragazza. Dallo scorso autunno, Amanda e' tornata a vivere a Seattle.