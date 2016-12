Scossa tra Umbria e Lazio

07:15

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata tra Umbria e Lazio, nelle province di Terni e Rieti. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto l'epicentro in prossimità di Terni e dei Comuni di Calvi dell'Umbria, Stroncone, Configni, Cottanello e di Vacone. Non risultano danni a persone o cose. Si tratta della terza scossa in una settimana nella zona dei monti Sabini.